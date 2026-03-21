Un millar de vecinos llena de solidaridad Sevilla con la XIII Carrera Popular, Escolar y Solidaria de Santa Clara

El alcalde de Sevilla, con los ganadores de la XIII Carrera Popular, Escolar y Solidaria de Santa Clara. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha vivido este sábado la XIII Carrera Popular, Escolar y Solidaria Santa Clara, una prueba en la que ha participado un millar de sevillanos con el objetivo de destinar toda la recaudación obtenida a cuatro organizaciones que trabajan de manera altruista durante todo el año: Asociación Niños con Amor, Cáritas Parroquia Santa Clara, Autismo Sevilla y Ambulancia del Deseo.

La carrera, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y el Club Hábitat, y el apoyo de 34 empresas patrocinadoras, y la implicación de todo el barrio, se ha dividido en nueve categorías, en la que ha participado 600 adultos, y 400 niños, la mayoría procedentes de cuatro colegios de la zona, San Agustín, Santa Clara, Santo Ángel y Los Rosales, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Tras 13 ediciones, la Carrera Popular, Escolar y Solidaria Santa Clara se ha convertido en un día muy especial para el barrio en el que se vuelcan los vecinos, además de corriendo, aportando 80 voluntarios, 37 auxiliares de corte, animación y música para que durante todo el día se viva una jornada de convivencia y fiesta con fines benéficos.