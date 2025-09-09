Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Sevilla por el asesinato de una mujer en Valdezorras

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Sevilla este martes por el asesinato machista en Valdezorras. - FRANCISCO OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Municipal, representada por ediles del Gobierno local (PP), del Grupo Socialista y de la coalición de izquierda Con Podemos-IU, ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio para mostrar su más enérgica repulsa y condena hacia el asesinato de una mujer de 47 años el pasado domingo, 7 de septiembre, en el barrio de Valdezorras (Sevilla), que ha sido confirmado como un caso de violencia de género por el Ministerio de Igualdad.

En un audio remitido a Europa Press, el alcalde, José Luis Sanz, ha querido lanzar un mensaje a "toda la sociedad sevillana" que "aquí estará siempre este Ayuntamiento defendiendo la lucha contra la violencia de género".

"La violencia de género es un ataque a los derechos humanos y un ataque a la dignidad de las mujeres. Este Ayuntamiento muestra su firme compromiso por esa lucha contra la violencia de género", ha añadido el regidor. Al respecto, "en violencia de género, ni un euro menos ni un paso atrás".

Por último, el alcalde de Sevilla se ha mostrado confiado en que "todo el peso de la ley caiga cuanto antes contra ese personaje, por llamarlo de alguna forma, despreciable". "Pero, insisto, nuestro más sincero pésame y manifestar nuestra más rotunda condena a este acto", ha concluido Sanz.