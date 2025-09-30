Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla por la última víctima de violencia machista

Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno andaluz por la víctima de violencia machista en Sevilla Este - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión, y delegados territoriales de la Junta en Sevilla, ha mantenido en la mañana de este martes un minuto de silencio por la última muerte de violencia machista en la capital.

En un comunicado, el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla ha incidido en que no podemos normalizar estas muertes y en la necesidad de concienciar a toda la sociedad, y a todas las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión, sobre la importancia de denunciar.

De esta forma, ha subrayado el delegado de la Junta en Sevilla, hay que seguir diciendo, cada día, que se llame al teléfono gratuito 900-200-999 contra la violencia de género para evitar una víctima más.

En este sentido, la directora del IAM, tras dar su el pésame a los familiares de la víctima, ha hecho un nuevo llamamiento a que todas las mujeres que están sufriendo violencia de género, con su pareja o expareja, denuncien. "Las familias, los amigos, los compañeros de trabajo, cuando vean una situación así, denunciad, levantad el teléfono 900-200-999".

La víctima, que tenía expediente abierto en el sistema VioGén, si bien no era usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), tenía 28 años y mantenía una relación sentimental con el principal sospechoso, un varón de 21 años, detenido y trasladado al hospital en estado grave.