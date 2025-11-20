Moby se une al cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest con su única actuación en Andalucía el próximo 7 de julio

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El productor y DJ estadounidense Moby actuará por primera vez en su carrera en Sevilla, el próximo 7 de julio dentro de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. Será la única fecha en Andalucía para ver a este músico.

Según una nota remitida por la organización, su primer single, 'Go' (1991), figura en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone, y marcó el inicio de una carrera que suma más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo. Desde entonces, Moby ha publicado una sucesión de álbumes que han fusionando la electrónica con el soul, el rock y la música ambiental.

Moby se suma a un cartel que cuenta con Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja junto a Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Marilyn Mason (6 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).

Los organizadores del festival han confirmado que hasta el momento se han vendido 60.000 entradas para los conciertos anunciados de la edición de 2026.