Moción de Cs al pleno de la Diputación de Sevilla en demanda de "una decisión definitiva" sobre el paso sur de la SE-40

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Cs en la Diputación de Sevilla ha elevado una moción al pleno ordinario de este mes, a celebrar el jueves, proponiendo instar al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez a "tomar una decisión definitiva" sobre el diseño del tramo de la autovía SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río, para el cual el Ministerio de Transportes tiene encargado un nuevo anteproyecto y estudio ambiental; para definir un nuevo diseño de los túneles inicialmente previstos con un trazado más largo y compararlos con cuatro alternativas de puente, al objeto de adoptar una nueva decisión sobre qué infraestructura acometer.

Los diputados provinciales de Cs, Carmen Santa María y Manuel Benjumea, han presentado la moción, reclamando al Ejecutivo central, "una decisión definitiva, sin más enredos, sin más engaños, sin más promesas y con transparencia, poniendo sobre la mesa todas las cifras del coste real que ha supuesto ya este proyecto fallido".

Y es que en 2020, el Ministerio de Transportes reconocía que los contratos adjudicados en 2009 para los túneles del tramo Dos Hermanas-Coria, no ejecutados, habían supuesto una inversión de 80 millones de euros, pesando la absoluta paralización de los trabajos desde hace ya unos 20 años.

"DE UNA VEZ POR TODAS"

La portavoz de Cs en la Diputación, Carmen Santa María, ha afirmado que "es necesario que el Gobierno decida de una vez por todas si por fin van a querer poner un túnel o un puente", estando inicialmente previsto que esta primavera esté listo el mencionado nuevo estudio informativo, para adoptar una decisión. "Son muchos años los que llevamos detrás de esto y parece que hemos vuelto a la casilla de salida. Después de 20 años seguimos en el mismo sitio", ha lamentado, considerando que "la provincia está totalmente abandonada por el Gobierno" central del PSOE y Unidas Podemos.

"Parece que ni ahora el PSOE ni antes el PP son conscientes del problema de movilidad de la provincia y especialmente en el Aljarafe", señala, avisando de que la falta de ejecución del tramo de la SE-40 destinado a salvar el cauce del Guadalquivir en su parte sur "perjudica mucho las inversiones y, por tanto, el desarrollo económico de la provincia". "Exigimos una decisión definitiva y que cuando se haya tomado se ejecute lo antes posible", ha dicho.

Manuel Benjumea, de su lado, ha criticado las "promesas incumplidas del PSOE y también del PP" con la SE-40, asegurando que su formación va a "trabajar para que haya una decisión definitiva al respecto" y a reclamar los fondos estatales necesarios para el citado tramo de la SE-40.

"NO QUEREMOS MÁS PROMESAS"

"No queremos más promesas, no queremos más cambios de informes y no queremos más cambios, sino que se cumpla la palabra dada a los sevillanos", ha señalado, conectando al exalcalde hispalense y actual candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, con la posibilidad de que el Ministerio de Transportes "entierre para siempre un proyecto tan necesario como es el de la SE-40".

Así lo han manifestado ambos diputados tras una reunión en la que han presentado la moción a los ediles de Cs en los ayuntamientos de Gelves, Dos hermanas, San Juan de Aznalfarache, Bormujos y Camas.

Todos los miembros de Cs han coincidido en la necesidad de seguir trabajando desde todas las instituciones hasta conseguir que la solución al proyecto del tramo sur de la SE-40 pase de ser "de una promesa eternamente incumplida al gran proyecto de futuro en los próximo años, sin olvidar la red de metro y de la conexión ferroviaria entre el aeropuerto de San Pablo y la estación de Santa Justa", proyectos para los cuales han pedido apoyo financiero del Estado.