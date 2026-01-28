Moción del PSOE de Diputación de Sevilla para exigir a la Junta que proteja el empleo de Ayesa Digital

Archivo - Pleno extraordinario para la aprobación inicial del Presupuesto de la Diputación como imagen de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla defenderá este jueves en el Pleno una moción para instar a la Junta de Andalucía a "implicarse de manera activa" en el proceso de venta de Ayesa Digital, con el objetivo de garantizar el mantenimiento del empleo y del tejido productivo en Andalucía.

La iniciativa surge ante la "creciente preocupación" de los trabajadores de Ayesa Digital tras la operación de venta de la división tecnológica del grupo a un consorcio vasco por valor de 480 millones de euros y el traslado de la sede social fuera de Andalucía, informa el Grupo Socialista en un comunicado.

Desde el PSOE advierten de que esta operación pone en riesgo miles de puestos de trabajo altamente cualificados, especialmente en la provincia de Sevilla, donde Ayesa Digital emplea a cerca de 2.000 personas. "Estamos ante una empresa estratégica, nacida en Sevilla, que ha crecido gracias al talento andaluz y que ahora ve cómo se deslocaliza sin que el Gobierno andaluz haya movido un solo dedo para evitarlo", han señalado desde el Grupo Socialista.

La moción recuerda que la Junta de Andalucía contaba hasta hace apenas dos años con participación pública en Sadiel, empresa posteriormente integrada en Ayesa, y critica que el Gobierno de Moreno "renunciara a esa posición vendiendo su participación y perdiendo cualquier capacidad de influencia en una empresa clave para nuestra economía".

En este sentido, la iniciativa socialista insta a la Junta de Andalucía a mantener una reunión urgente con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Ayesa, analizar las amenazas de deslocalización y estudiar posibles acciones para garantizar la continuidad del empleo en Andalucía.

Asimismo, recuerda que el Estatuto de Autonomía reconoce competencias exclusivas a la comunidad autónoma para intervenir en empresas cuando lo exija el interés general. "El Estatuto de Autonomía es claro: la Junta tiene herramientas para actuar cuando está en juego el interés general. Lo que falta no son instrumentos legales, sino voluntad política", subrayan los socialistas.

El PSOE también ha criticado la falta de sensibilidad del Ayuntamiento de Sevilla ante esta situación, pese a que la capital concentra una parte muy significativa de la plantilla de Ayesa Digital. "No se puede justificar la pasividad cuando están en riesgo miles de empleos y un sector estratégico para el futuro de nuestra tierra", han concluido.