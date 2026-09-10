Montero defiende la "tarea magnífica" del alcalde de Villanueva del Ariscal (Sevilla) tras el anuncio de su dimisión

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una reunión con la dirección de UGT-A en la sede del sindicato en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido que el alcalde de Villanueva del Ariscal, Francisco García Rodríguez (PSOE), quien este jueves ha anunciado su dimisión, ha realizado una "tarea magnífica" como primer edil.

En una atención a medios antes de una reunión con el secretario general de UGT-A, Oskar Martín, en la sede del sindicato en Sevilla, María Jesús Montero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre las razones que ha expuesto el citado alcalde para anunciar su dimisión.

En un mensaje difundido en redes sociales, el regidor ha explicado que ha presentado su renuncia por "motivos personales", al tiempo que ha lamentado "prácticas partidistas que habría preferido no conocer nunca". Además, ha defendido que su localidad "debe recuperar el respeto, la honestidad y la humanidad", y que ninguna estrategia política "puede sobreponerse al ataque directo a las personas".

María Jesús Montero ha indicado que acababa de enterarse de esas declaraciones, y en todo caso ha apuntado que el alcalde es "una persona estupenda que ha desarrollado una tarea magnífica en un municipio" que ella conoce "bien" y que le resulta "tremendamente familiar", según ha comentado.

La dirigente socialista ha añadido que sabía que Francisco García "no se presentaba a las próximas elecciones municipales", por lo que se había abierto ya el proceso de presentación de candidaturas para encabezar la lista del PSOE en dicha localidad en los comicios de 2027, según ha explicado.

"Desconozco si en estos últimos minutos (el alcalde) ha trasladado algo que está fuera de mi alcance", ha añadido Montero antes de concluir incidiendo en que Francisco García es "una persona estupenda" con quien tiene "una magnífica relación".