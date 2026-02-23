Morante de La Puebla agradece la Medalla de Andalucía: "Se siente querido por todos, no solo por aficionados taurinos"

Archivo - El torero Morante de la Puebla durante una faena en la Maestranza, en foto de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El torero sevillano Morante de la Puebla, natural de La Puebla del Río, que recibirá este próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, una de las Medallas de la comunidad en la categoría de la Cultura y el Patrimonio, ha señalado que será un "motivo de alegría" y "un reconocimiento muy bonito".

Así lo ha afirmado en palabras de su apoderado, Pedro Jorge Marques, este lunes, en declaraciones a Europa Press, una vez que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su cuenta en la red social X haya desvelado las distinciones en este apartado de la Cultura y el Patrimonio. Junto al diestro cigarrero recibirá este galardón la cantante Ana Mena.

El apoderado de Morante, que ha confirmado que el torero estará en el acto institucional del 28F, en el Teatro de la Maestranza, donde se entregarán las Medallas de Andalucía y los títulos de Hijo Predilecto, ha agradecido "el cariño del presidente mostrado en ese mensaje", en el que reivindica a Morante de la Puebla como "leyenda" y "figura que ha trascendido la Historia de la Tauromaquia e impulsor de nuestras tradiciones".

"En su capote está el temple, la pureza, la emoción y el genio de Andalucía", ha añadido el presidente de la Junta. "Se trata de emotivas palabras y un reconocimiento a sus muchos años de carrera. Es muy difícil ser querido por toda la sociedad, no solo por los aficionados al mundo de la Tauromaquia".

En cuanto a los títulos de Hijos Predilectos, tal como avanzaba el presidente del Gobierno andaluz este domingo, serán otorgados al cantante onubense Manuel Carrasco y a la actriz sevillana Paz Vega. Por su parte, el pueblo de Adamuz (Córdoba), donde tuvo lugar el grave accidente ferroviario, ocurrido el pasado 18 de enero, que se saldó con 46 víctimas mortales, recibirá la Medalla de Andalucía en la categoría de los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por la colaboración de sus vecinos tras la tragedia.