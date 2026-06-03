Morante de la Puebla recibe el X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla por "llevar el toreo a lo más alto"

Entrega a Morante de la Puebla del X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, ha recibido este miércoles, 3 de junio, el X Premio Taurino Ayuntamiento de Sevilla, que reconoce sus más de 30 años, desde que debutó como novillero en 1994, en los que "ha elevado el toreo a lo más alto".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha expresado que "Sevilla reconoce a Morante de la Puebla, un torero para la historia. Un referente indiscutible del toreo clásico y espejo en el que se miran sus compañeros en la plaza y los jóvenes toreros que sueñan con emular algún día el arte sublime del maestro".

La entrega de la presente edición del Premio Taurino en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha cumplido sus primeros 10 años. En contexto, la entrega del premio estaba prevista el pasado diciembre, si bien tuvo que posponerse.

Finalmente, ha sido entregado este miércoles, un día antes de que el maestro toree en La Maestranza en la Corrida del Corpus, y cuatro días después de haber sido nombrado Hijo Predilecto de Sevilla.