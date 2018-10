Moreno aplicará "una estrategia de mejora continua" a la Junta y auditará las políticas públicas

Actualizado 26/02/2015 14:29:14 CET

Un día al mes escuchará en San Telmo propuestas de ciudadanos anónimos y lamenta que la "marca Andalucía esté achicharrada" por la corrupción

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y candidato del PP-A a las elecciones del 22 de marzo, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que no pretende conformar un Ejecutivo autonómico que sea "la punta de una pirámide" sino "el motor de un engranaje que hace avanzar a la sociedad", para lo que ha propuesto "aplicar a la acción del Gobierno y a la Administración de la Junta una estrategia de mejora continua y evaluación permanente" que, entre otras cuestiones, sirva para auditar las políticas públicas y que estas alcancen la "excelencia".

Así lo ha dicho durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en Sevilla en el que ha explicado que esta estrategia de mejora continua está basada en la metodología japonesa 'kaizen', que plantea una "evaluación permanente" de los procedimientos para detectar lo que no funciona con la voluntad de buscar siempre "los mejores resultados, fomentando la participación de los empleados públicos".

Moreno ha señalado que, en cuanto sea presidente de la Junta "dentro de 24 días", buscará la "excelencia en la gestión pública aplicando a la Junta los principios más esenciales de filosofía 'kaizen' que tanto se ha estudiado e implantado con éxito en el conjunto de la iniciativa privada", algo que, según ha criticado, "nunca" han hecho en 33 años los gobiernos socialistas.

"El cambio a mejor será nuestra motivación diaria en el ejercicio de gobierno en la Junta", ha sentenciado el líder del PP-A, que ha asegurado que esta estrategia de mejora continua y evaluación permanente empezará por "algo tan razonable como auditar las políticas públicas para disponer de una radiografía lo más exacta posible de cómo está Andalucía".

"Además, implantaré un procedimiento de evaluación de políticas públicas que analice de manera sistemática todas y cada una de las actuaciones de mi gobierno, así podremos saber en un tiempo razonable la cantidad y oportunidad de su concepción y diseño, la eficacia y eficiencia en su gestión y ejecución, y también podremos saber los resultados e impacto de cada una de las medidas", ha explicado Moreno.

De este modo, se sabrán si las políticas puestas en marcha con el dinero de todos los andaluces "son útiles al conjunto de los ciudadanos" y, sobre todo, se podrá evitar que, como ha pasado hasta el momento, "ningún euros de dinero público "se quede en el cajón".

Como ejemplo "paradigmático" de esto último, ha señalado "los 800 millones de euros destinados a políticas de empleo en la comunidad con más paro de toda Europa que han quedado sin gastar por la ineficacia e incapacidad del Gobierno de la Junta de Andalucía".

"En cualquier otra sociedad y en cualquier otro gobierno, esa sola cifra generaría una tormenta política de consecuencias imprevisibles. Por supuesto, el director general y el consejero tendrían que presentar su dimisión y, por supuesto, la presidenta o el presidente del Ejecutivo tendría que dar explicaciones. Pues nada de eso que acabo de decir ha pasado en esta tierra", ha añadido para criticar que Díaz no haya sido "capaz de explicar por qué han sido incapaces de gastar 800 millones de euros en políticas activas de empleo".

Eso no ocurrirá, según ha reiterado, cuando él sea presidente del Gobierno porque él, a diferencia de Díaz, no se va a "apropiar del Estatuto de todos para luego despreciarlo con incumplimientos". Se ha referido así al artículo 138 de la norma autonómica, que dice que "la ley regulará la organización y funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas".

Por todo ello, se ha comprometido "a la máxima eficacia" en la Administración pública y a fomentar la "mayor participación" de sus empleados con planes, por ejemplo, como el que anunció la semana pasada para que 5.000 de ellos actúen como tutores o guías para el desarrollo de proyectos de inversión.

"Mi gobierno será un gobierno solvente, formado por los mejores, con un proyecto innovador donde nadie sobra. Propongo dejar atrás una Andalucía que no avanza y a una presidenta que no es capaz de tomarse en serio los problemas de los ciudadanos", ha apostillado para diferenciarse del "sectarismo" y el "exceso de ideología" de Díaz.

OTROS COMPROMISOS

En este contexto, Moreno ha hecho públicos otros compromisos como el de "eliminar trabas y burocracia, con simplificaciones normativas, para reducir al menos a la mitad los plazos para abrir un negocio en Andalucía", el de la reforma fiscal, o el de poner en marcha un Plan de industrialización para "paliar la pérdida de 100.000 puestos de trabajo que se han perdido en el sector desde 2008".

Además, se ha mostrado muy "preocupado" por el "retroceso" que, en su opinión, ha habido en materia de diálogo entre la Junta y el resto de instituciones como, por ejemplo, los ayuntamientos. Ante eso, ha prometido que "cooperará de forma leal y por encima de intereses partidistas y de colores políticos" con las entidades locales, que les pagará "en tiempo y forma" y que los convocará "cada seis meses" en una cumbre de alcaldes para tratar los problemas que aquejan a sus vecinos.

Con ese mismo espíritu de "escuchar a los andaluces y a sus ideas", ha insistido en que su gobierno será "más participativo" y en que su despacho "estará abierto y en la calle, con los andaluces", con quienes mantendrá, "un día al mes, una reunión de trabajo" en San Telmo para escuchar "las propuestas de los ciudadanos anónimos". "No seré un presidente en un palacio de cristal. San Telmo será de todos y no solo de unos pocos", ha apostillado.

Pese a ello, ha advertido de que no tiene "soluciones mágicas ni inmediatas" pero sí voluntad de consenso frente a la "confrontación permanente" que ahora practica el Gobierno de Susana Díaz. "El Gobierno autonómico está instalado en el no permanente. Y yo voy a cambiar el gobierno del no por el gobierno del sí. La Junta no puede ser la oposición al Gobierno de Rajoy o al de Zoido en Sevilla. No puede estar actuando en todos los frentes menos en el de su responsabilidad", ha agregado.

UNA MARCA "ACHICHARRADA"

Moreno también ha criticado otros aspectos del Gobierno de Díaz pero, principalmente, los relativos a su actuación contra la corrupción, un tema del que no puede dejar de hablar porque, desde que llegó a la presidencia del PP-A hace un año, "no ha habido una semana que no haya abierto un periódico y haya aparecido un caso de irregularidad o de fraude".

En ese sentido, ha avisado de que "nadie puede pensar" que estas informaciones "no nos están pasando factura" porque lo que ocurriendo es que "la marca Andalucía está achicharrada". "Porque cuando pones un informativo nacional y ves informaciones de corrupción, ERE, etc... eso, si eres inversor, al final te ahuyenta y te disuade", ha justificado.

Moreno ha dicho que pese a que es "duro y contundente" contra la corrupción, tampoco quiere estar toda la campaña electoral hablando de ella porque también tiene que hablar "de propuestas, iniciativas, futuro e ilusión".

Aún así, no ha querido pasar por alto los últimos acontecimientos ocurridos en Andalucía en esta materia y ha tachado de "gravísimo" que el PSOE-A utilizara el último pleno del Parlamento andaluz para "cambiar a sus miembros en la Diputación permanente y aforar a tres exconsejeros" del caso de los ERE.

"Y lo segundo, la señora Díaz, por voluntad propia no porque nadie la obligara, hizo una declaración explícita, clara y nítida diciendo que le pediría sus actas de diputados a (Manuel) Chaves y a (José Antonio) Griñán y bueno, pues, el Tribunal Supremo los ha imputado, y donde dije digo ha dicho diego", ha subrayado no sin volver a exigirle a la presidenta de la Junta que "rectifique y asuma su compromiso". "Porque si no la conclusión es que Díaz no es de fiar", ha concluido.