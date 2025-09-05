Moreno destaca la Copa Sevilla de Tenis como referencia mundial y reafirma el compromiso de la Junta con el deporte

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado que la Copa Sevilla de Tenis "se ha consolidado como una referencia no solo en España, sino también a nivel mundial", al tiempo que ha afirmado que la Junta de Andalucía "apuesta por el deporte y por continuar acogiendo grandes eventos de primer nivel internacional".

Así lo ha expuesto Moreno durante la celebración de la 62ª edición del torneo en el Real Club Tenis Betis de Sevilla, donde ha destacado que el evento "mejora año tras año". Asimismo, ha valorado el compromiso del público, especialmente de Sevilla y Andalucía, señalando que "la afición al tenis está creciendo y volcándose con esta cita".

En este sentido, el presidente ha destacado que esta edición "no solo pasará a la historia por la enorme calidad tenística que se está presenciando, sino también por el momento de esplendor que vive el torneo, que atrae tanto a jóvenes promesas como a jugadores no tan jóvenes que vienen a disputar este trofeo".

En este contexto, Moreno ha asegurado que desde el Gobierno de Andalucía "se va a cooperar y colaborar en este tipo de torneos que proyectan la imagen de Sevilla y de Andalucía". Asimismo, ha recordado que "el deporte es una herramienta fundamental para potenciar la proyección de la región", al tiempo que ha manifestado que "detrás de cada jugador hay equipos, familias y aficionados que siguen con gran intensidad estas semanas de tenis en Sevilla".

Por último, el presidente del Ejecutivo andaluz ha valorado que "la afición es cada vez más conocedora y joven, acercándose a los partidos, lo que garantiza un futuro inmejorable para este torneo y esta Copa". Así, se ha mostrado convencido de que "en las próximas décadas, la Copa Sevilla se consolidará como un referente internacional".