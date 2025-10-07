Moreno pide al alcalde de Dos Hermanas que "apriete" al Gobierno para que llegue "dinero" para infraestructuras

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), y el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez García (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este martes al alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), el socialista Francisco Rodríguez, que "apriete" al Gobierno central para que lleguen a la provincia los recursos necesarios para el desarollo de infraestructuras estratégicas.

Así lo ha reclamado Moreno a Rodríguez durante su intervención en el acto conmemorativo por el quinto aniversario de la apertura del centro de distribución de Amazon, en Dos Hermanas.

"Te vamos a ayudar en lo que podamos, pero tú aprieta al Gobierno para que nos traiga dinero, que yo, con el dinero que nos traiga el Gobierno, te digo que vamos a hacer muchas más cosas; vamos a terminar la línea 2 del metro, pero ya estamos trabajando en esa línea 3", ha dicho Moreno al alcalde de Dos Hermanas.

Ha añadido que "es interesante el proyecto de alargar la línea 3 hasta Dos Hermanas, que es una de las grandes ciudades que hay en Andalucía, que tiene un importante crecimiento demográfico y que tiene que ir aparejado con el desarrollo de esas infraestructuras".

"Tú que tienes fuerza con el Gobierno de España, más que yo, aprieta ahí para que también esas infraestructuras, especialmente la S40, podamos completarla y podamos, en definitiva, mejorar esa accesibilidad a una gran ciudad como es Dos Hermanas y a una gran provincia como es Sevilla y su área metropolitana", ha dicho también a Francisco Rodríguez.

En el acto también ha estado presente el que fuera alcalde de Dos Hermanas durante décadas, el socialista Francisco Toscano, al que el presidente de la Junta ha querido dedicar unas palabras de reconocimiento: "Aburrió a todos los de mi partido (PP) décadas y décadas, porque no había manera de derrotarle electoralmente y democráticamente, y, sin duda, alguna contribuyó junto con su equipo a hacer posible esta hermosa realidad que hoy, cinco años después, celebramos y que merece un justo reconocimiento", en referencia al centro de distribución de Amazon.