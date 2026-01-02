Moreno reconoce sentirse como un niño en la víspera de la Cabalgata de Sevilla: "Emocionado y cada vez más inquieto"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el centro, junto a quienes encarnarán a los otros dos reyes -Gaspar (d) y Melchor (i)-, en un desayuno informativo, posando con un roscón. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido este viernes, 2 de enero, "sentirse como un niño" en la víspera de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, donde encarnará al Rey Baltasar. En un desayuno informativo, Moreno ha afirmado que ha recuperado emociones y sentimientos "que pensaba que no arraigaban en un hombre de 55 años".

"Sentimientos que son más propios de la infancia, pero que me devuelven a recuerdos, olores, sabores, afectos y emociones que creía que no iba a volver a sentir y que estoy sintiendo en estos días previos a la cabalgata: estoy convencido de que tendrá su culmen y su explosión el próximo martes", ha añadido Moreno. "A medida que se va acercando la fecha, la inquietud va creciendo".

El presidente del Gobierno andaluz, que ha agradecido al Ateneo de Sevilla que "haga posible que esta magia se convierta en realidad", ha remarcado que desde que le informaron del "inmenso honor" de representar a Baltasar en una cabalgata "tan importante", vive "con una alta intensidad" todo lo que concierne al día 5 de enero.

"Me siento muy orgulloso de que el Ateneo me haya dado la enorme oportunidad y responsabilidad, y, sobre todo, espero que esa magia que despliega --la Docta Casa-- contribuyamos a que llegue a todos y cada uno de los rincones de esta maravillosa ciudad", ha finalizado Moreno su intervención.

MELCHOR, UN 'APASIONADO' DE SEVILLA

El jerezano Iván Bohórquez Domecq, vicepresidente de Smartener, que encarnará al Rey Melchor, ha asegurado que es "un adoptado" en Sevilla, al que le apasiona la ciudad y que vive "todo lo que hay en Sevilla más que nadie".

"Somos unos meros transmisores de felicidad y tenemos que hacerlo muy bien. Llevamos meses con este fantástico equipo, que es el Ateneo, que no he visto una organización mejor en la vida, y este Ayuntamiento de Sevilla, que lo que hace por esta ciudad es increíble", ha señalado.

El Rey Melchor en este 2026 se ha referido a la "sensación agridulce" que vivirán cuando visiten a los niños ingresados en los hospitales, una vez finalizada la cabalgata, y transmitan un mensaje de esperanaza. "Hay que rezar y dar gracias a Dios, van a salir y vamos a darle un empujón muy grande y les vamos a llevar esa felicidad, que es lo que se merecen".

GASPAR RECONOCE TENER UN 'ENORME SUSTO'

Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixabank Andalucía, que será Gaspar en la cabalgata de este próximo 5 de enero, ha señalado que cada día que pasa se siente "más pequeño y más honrado" por representar al Rey Mago de Oriente.

"Estoy asustado, me levanto por las mañanas y digo 'ostras, que esto llega'. Estoy muy ilusionado, pero muy responsabilizado, seguro que me va a hacer sacar los mejores sentimientos, que es lo que quiero: tener a flor de piel, que se me caiga una lágrima cada vez que sea necesario", ha añadido.

Por último, Zafra ha agradecido a su familia, amigos, y a mucha gente que le va a acompañar ese día y "que va a hacer que ese miedo, ese susto que tengo en el cuerpo, se me quite ese día, en el momento que nos montemos en la carroza y empiece a ver las caras de esos niños".

'CABALGATA TERMINADA AL 100%'

El presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja, ha manifestado que la cabalgata está terminada "al 100%" dado que "lo único que se está haciendo ahora mismo es meter unos 'poquitos' de caramelo, solo 100.000 kilos". "Como presidente, es muy emocionante, pero a la vez muy inquietante".

El máximo responsable de la Docta Casa ha valorado que se hayan habilitado parte del recorrido para personas con movilidad reducida o que tienen el trastorno del espectro autista (TEA).

"No digo que la cabalgata sea la mejor del mundo, como dice el alcalde, sino la mejor del mundo mundial, por si hay alguna galaxia por ahí suelta que tenga cabalgata", ha concluido su intervención.

Si las condiciones climatológicas el día 4 no son buenas, el Ateneo no descarta retrasar la salida del Heraldo "hasta que el tiempo se ponga bien". Vamos a intentar que se pasee por Sevilla, como no puede ser de otra manera".