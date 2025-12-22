Morón (Sevilla) recibe un tercer y dos quintos premios de la Lotería de Navidad: "Aún esperamos más"

Una niña del Colegio de San Ildefonso, cantan el primer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la administración de lotería nacional 'El Búho de la Fortuna', ubicada en la Avenida de la Asunción número 4 de la localidad de Morón (Sevilla), Rafael Valladares, se ha mostrado "sorprendido y muy contento" así como esperanzado por "conseguir más premios en próximos años" en declaraciones a Europa Press tras conocer que ha repartido 50.000 euros con el número 90.693, correspondiente al tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, así como 6.000 euros con el número 77.715, correspondientes al tercer quinto premio.

Por su parte, la 'Lotería Giralda de Oro', localizada en la calle Giralda número 1 de la misma localidad, ha resultado también agraciada con un décimo del número 77.715, correspondiente de igual forma al tercer quinto premio, premiado con 60.000 euros por serie, un total de 6.000 euros por décimo. El responsable de la administración, Andrés Andújar, ha manifestado en declaraciones a esta agencia que siente una "enorme felicidad" al respecto dado que, a su juicio, su trabajo consiste "en repartir felicidad a las personas, y eso es lo que hemos hecho hoy".

"LA GENTE VIVE CON ILUSIÓN LA LOTERÍA"

"No sabemos exactamente quién ha sido el vecino agraciado, pero ya se puede vivir por aquí el ambiente de alegría. Estamos muy contentos, y estos días también lo hemos estado. La gente vive con mucha ilusión la llegada de la Lotería", ha expresado Valladares.

Según el responsable, este sorteo propio de la época navideña es uno de los "grandes atractivos" del establecimiento, dado que un "gran número" de personas se han acercado en los últimos años "en búsqueda de la suerte".

Esto se debe a que en los últimos sorteos han sido varias las veces en las que esta administración ha resultado agraciada. En 2024, consiguió repartir un cuarto y un quinto premio de la Lotería de Navidad.

"Por ahora estamos muy felices, pero queremos más. Esperamos que en los próximos años la suerte siga siendo la misma o incluso mayor", ha concluido.

"NUESTRO TRABAJO ES REPARTIR FELICIDAD"

Desde el establecimiento 'Lotería Giralda de Oro', Andújar ha concretado que, hasta el momento, no se ha acercado ningún agraciado a recoger su premio, aunque sí muchos "curiosos, que venían a ver si había alguna novedad o simplemente a celebrar".

En 2024, esta misma administración repartió un tercer, cuarto y quinto premio en la Lotería de Navidad, así como un tercer premio correspondiente al Sorteo Extraordinario de El Niño.

"Es nuestro trabajo, repartir alegría a la gente. Al final, cuando pasan estas cosas, ves que el trabajo, el estrés, tiene su recompensa", ha apostillado.

Aunque, incide, aún no conocen al ganador, podría ser "un vecino del barrio, de pueblos de alrededor o visitantes, dado que mucha gente visita el establecimiento porque saben que otros años hemos tenido mucha suerte", ha comentado.