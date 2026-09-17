Movilizados los Bomberos de Sevilla por un incendio sin heridos y ya extinguido en un piso de Luis de Morales

Archivo - Imagen de recurso de los Bomberos de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en un piso de Nervión a primeras horas de este jueves, 17 de septiembre, ha movilizado a efectivos de Bomberos y de Policía Local. El suceso se ha saldado sin heridos.

El 112 ha recibido un aviso a las 7,20 horas alertando de la presencia de abundante humo en una vivienda situada en un segundo, de un bloque de 12 plantas situado en Luis de Morales, según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias Sanitarias a Europa Press.

La Policía Local también ha intervenido en este suceso, del que se investigan las causas, si bien todo apunta a un descuido mientras sus inquilinos cocinaban sobre una placa de inducción.