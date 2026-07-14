Muere un conductor tras salirse de la calzada y chocar contra una farola a la salida del Aeropuerto de Sevilla

Archivo - Una ambulancia del 061. Archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo
SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha fallecido este martes tras salirse su coche de la carretera y chocar contra una farola a la salida del Aeropuerto de Sevilla.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, sobre las 11,30 horas de la presente jornada ha recibido un aviso que informaba de que un vehículo se había salido de la calzada en el kilómetro 532 de la A-4 y había colisionado contra una farola, en la salida del aeropuerto.
De esta forma, la sala coordinadora ha dado a viso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Cecop y a Mantenimiento de Carreteras.
Finalmente, fuentes sanitarias han confirmado que el incidente se ha saldado con un fallecido, si bien no han trascendido más datos acerca de esta persona.