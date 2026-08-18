Muere un hombre de 29 años atropellado por un furgón mientras cambiaba una rueda en la A4 en Carmona (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

CARMONA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 29 años ha fallecido en la mañana de este lunes en la A4 a la altura de Carmona (Sevilla), atropellado por un furgón mientras cambiaba la rueda de su vehículo. La Guardia Civil investiga el paradero del autor del siniestro, que huyó del lugar.

Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía y de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, a las 7,30 horas se produjo el primer aviso que alertaba de un hombre tumbado en el suelo junto a un vehículo detenido en el kilómetro 504 de esta vía, después de que un furgón lo hubiese atropellado mientras realizaba un cambio de neumáticos. Además, el Instituto Armado ha indicado que el conductor abandonó el lugar de los hechos.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 061 y ha asumido la investigación el grupo de Tráfico benemérita.