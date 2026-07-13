Muere un menor de 16 años tras una colisión entre un turismo y una motocicleta en la A-494 en Moguer (Huelva)

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico registrado a última hora de este domingo 12 de julio en la carretera A-494 a la altura de la localidad onubense de Moguer en el que también ha resultado herida una mujer de 44 años.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varios avisos de testigos alertaron sobre las 22.30 horas de una colisión entre un coche y una moto en el kilómetro 21 de la A-494 en sentido Palos, con una persona gravemente herida.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva.

Los servicios sanitarios desplazados han confirmado el fallecimiento de un joven de 16 años de edad. Además, una mujer de 44 años ha resultado herida a causa del siniestro y fue evacuada al Hospital Juan Ramón Jiménez.