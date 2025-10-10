Muere un hombre de 55 años tras salirse de la vía con su coche al adelantar en la A-8005, en La Rinconada (Sevilla)

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico en Imagen de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años de edad ha fallecido este viernes al sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-8005 en La Rinconada (Sevilla) durante un adelantamiento.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a través de su página oficial, el siniestro se ha producido pasadas las 9,40 horas, cuando varios testigos alertaron del incidente.

Según dichos alarmantes, el coche salió de la vía en una maniobra de adelantamiento a la altura del kilómetro 11. Además, expresaron que el conductor quedó gravemente herido y atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y servicios sanitarios, que no pudieron más que certificar el fallecimiento del hombre sin que diera lugar a traslado a centro hospitalario.