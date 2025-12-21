Muere un hombre tras caer de su moto en la Avenida San Francisco Javier, en Sevilla capital

Imagen de la Avenida San Francisco Javier, donde ha ocurrido el accidente mortal. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha fallecido esta madrugada en un accidente de moto ocurrido en la Avenida San Francisco Javier, en Sevilla capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

A través de una nota, el 112 ha detallado que varios ciudadanos han llamado alertando de lo ocurrido, minutos después de las 3,00 horas, indicando que una moto había sufrido una caída en la Avenida San Francisco Javier de la capital hispalense, en la esquina con Eduardo Dato.

La sala coordinadora de emergencias activó entonces a efectivos de la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias, CES, 061. Los servicios sanitarios, a su llegada al lugar del accidente, no pudieron más que confirmar la muerte de un varón de 35 años.

Por su parte, Emergencias Sevilla ha explicado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, que la Policía Local ha activado desvíos de tráfico en la confluencia de Eduardo Dato con San Francisco Javier con ocasión de este siniestro vial.

Además, ha señalado que, tras la diligencia de levantamiento del cadáver por parte de la Comisión Judicial, se ha restablecido el tráfico y la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del caso.