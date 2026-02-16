Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Brenes (Sevilla)

Archivo - Bomberos de la Diputación de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

BRENES (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este lunes tras el incendio de una vivienda registrado en la localidad sevillana de Brenes, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El 112 ha señalado que recibieron a las 11,25 horas el aviso por parte de los Bomberos de la Diputación de una casa ardiendo en la calle Federico García Lorca en la que "podría haber personas atrapadas". Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero al lugar, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Protección Civil de Brenes.

Los Bomberos del parque de La Rinconada han confirmado que, a su llegada, localizaron una persona fallecida en la primera planta del inmueble.