Muere un hombre tras salir su coche de la vía, chocar contra un muro y caer en un desnivel en Marchena (Sevilla)

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico registrado durante el mediodía en la carretera A-380, a un kilómetro de Marchena (Sevilla) sentido Carmona, tras la salir su vehículo de la vía, colisionar contra un muro y caer en un desnivel.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su página web, el incidente tuvo lugar sobre las 13,30 horas, cuando recibieron un aviso que alertaba del suceso.

En consecuencia se activaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, los Bomberos de la Diputación de Sevilla, la Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de la víctima, de la que no han trascendido más datos.