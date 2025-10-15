Muere un motorista en un accidente de tráfico en Villanueva de los Castillejos (Huelva)

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

Un motorista de 49 años ha fallecido tras salirse de la vía en la localidad de Villanueva de los Castillejos (Huelva), según informa el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Según ha indicado en una nota, el teléfono 112 ha atendido a las 15,20 horas una llamada de socorro que alertaba de la salida de vía de una moto en la A-490, a la altura del kilómetro 11, sentido Villanueva de los Castillejos, siniestro en el que había resultado herido el motorista.

De este modo, hasta el lugar se han desplazado, movilizados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y del Consorcio Provincial de Bomberos, aunque a su llegada, los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del motorista.