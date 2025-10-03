Muere un menor de 13 años tras un accidente con un patín en El Saucejo (Sevilla)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 13 años de edad ha fallecido tras sufrir un accidente este jueves 2 de octubre con un patín en la localidad sevillana de El Saucejo en el que resultó herido otro menor de ocho años, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varias llamadas de socorro recibidas sobre las 19.20 horas requerían asistencia sanitaria urgente para un menor que se encontraba en el suelo junto a un patín en la calle Majadahonda de la localidad.

Acto seguido se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que se desplazó al lugar del suceso junto con la Policía Local.

Los servicios médicos atendieron a un menor de 13 años con signos de atropello que fue evacuado en estado crítico al Hospital de Osuna, aunque finalmente falleció, según fuentes sanitarias, que han indicado que otro menor de ocho años resultó herido.

Por el momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso, que está siendo investigado.