Muere una mujer y un hombre resulta herido al saltar de un segundo piso en llamas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido en el incendio de una vivienda en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.

El teléfono 112 ha gestionado casi una treintena de avisos por este suceso, el primero de los cuales se recibió sobre las 11,30 horas, los testigos indicaban que había un incendio en un segundo piso de la calle Arquitecto Aníbal González; los presentes indicaban que dos personas habían intentado huir de las llamas saltando por las ventanas y estaban heridas.

El centro coordinador ha activado a los Bomberos de Diputación, a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha desplegado un hospital de campaña en la zona y ha enviado tres UVIS móviles.

Los bomberos y los sanitarios desplazados al lugar han confirmado al 112 que una mujer ha fallecido tras precipitarse desde la segunda planta y un hombre, que según las mismas fuentes ha logrado agarrarse al aparato de aire acondicionado, ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario. Otras dos personas han recibido asistencia médica en el mismo lugar de los hechos.