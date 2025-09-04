Muere una niña de 11 años en Sevilla tras caer desde la terraza de su piso en la barriada Juan XXIII

Archivo - Una ambulancia de emergencias sanitarias del 061, como foto de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 11 años ha fallecido en la noche de este miércoles tras precipitarse desde la terraza de su domicilio familiar, ubicado en la barriada Juan XXIII de Sevilla; en principio, ha sido víctima de un accidente, si bien la Policía Nacional está investigando lo sucedido.

El suceso, avanzado por Diario de Sevilla, se ha producido a las 22,30 horas de la pasada noche. En ese momento, el Teléfono de emergencias 112 ha recibido la llamada de un testigo que avisaba de que alguien se había caído de la terraza de un piso situada en una cuarta o quinta planta, aunque desconocía si había sido intencionada o fortuita, según confirman fuentes del Servicio de Emergencias a Europa Press.

Desde el 112 se activó al 061, a Bomberos, Policía Nacional y Policía Local. Los sanitarios desplazados al lugar del suceso, en la avenida de la Montería de la citada barriada sevillana, sólo pudieron certificar el fallecimiento de la menor, añaden las mismas fuentes.