Muere un peatón atropellado en la A-92 a la altura de La Puebla de Cazalla (Sevilla)

Publicado: lunes, 26 enero 2026 9:45
SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido tras ser atropellada en la noche de este domingo en la A-92, a su paso por la localidad sevillana de La Puebla de Cazalla, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 atendió sobre las 22,45 horas una llamada de socorro que alertaba de que una persona que andaba por la vía había sido atropellada, a la altura del kilómetro 68, sentido Sevilla.

De inmediato, desde la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico. Los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de la víctima, de la que no han trascendido más datos.

