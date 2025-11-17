Muere una persona tras perder el control de la moto en la que circulaba en Sevilla

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este lunes tras perder el control de la moto en la que circulaba y caer al suelo en la confluencia de la avenida Carlos V con la avenida de la Borbolla, en Sevilla capital.

Según ha informado el Consistorio sevillano a través de su cuenta oficial Emergencia Sevilla en la red social X, consultada por Europa Press, el accidente se ha producido en torno a las 18,20 horas, cuando el motorista sufrió la caída y múltiples lesiones que le han provocado la muerte.

En el lugar del suceso han intervenido la Policía Local y el servicio de emergencias CES061, movilizados por la sala coordinadora, según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia.

Además, un equipo especializado en investigación de siniestros viales de la Policía Local se ha hecho cargo del caso. Debido al accidente, se están produciendo desvíos de tráfico en la zona, mientras los agentes regulan la circulación y dan indicaciones a los conductores.