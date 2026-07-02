Muere el pintor Manolo Cuervo, cartelista de la Macarena en 2019 y de la Semana Santa de Sevilla en 2022

El pintor Manolo Cuervo, con algunas de sus obras al fondo, en una foto de archivo - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista Manolo Cuervo ha fallecido a los 70 años. "Con él se marcha un artista incontestable, un sevillano que hizo de la pintura su mejor herramienta para mostrar al mundo que la belleza tiene mil colores y formas". "Descansa en paz. La ciudad te estará eternamente agradecida por todo el legado que le dejas".

Así lo ha expresado en sus redes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento de quien fue el autor del cartel de la Macarena en 2019, el de la Semana Santa de Sevilla, en 2022; el cartel del II Congreso Internacional de Hermandades, dos años más tarde, y el de la Esperanza de Triana en su Misión al Polígono Sur, entre otros muchos.

Cuervo era un artista influido por la 'estética pop', la técnica del expresionismo abstracto y "las más avanzadas corrientes de diseño gráfico". Entre su producción, series muy conocidas como 'Tratamiento de choque', 'Ventana al mar', 'La Mirada indiscreta', 'Help' o 'Jazz', por citar tan solo algunas.

Sus obras están realizadas con técnicas que abarcan el acrílico sobre papel, lienzo y también serigrafías, rescata piezas en las que "desfilan imágenes, personajes, mitos e iconos de una vida entregada al color y a la música", tales como Miles Davis, Jane Birkin, Amy Winehouse, Bob Dylan, Tom Waitts y Mick Jagger.

Nacido en Isla Cristina (Huelva, 1955), Cuervo vivía en Sevilla desde la infancia. Ha sido el autor de la imagen de los principales acontecimientos culturales de Sevilla de las últimas décadas. Son ya historia sus carteles para los conciertos de Cita en Sevilla, Festivales de Jazz, Festival de Itálica, Festival de Nueva Música y Festival New Age (Universidad de Sevilla), la Expo 92, el Rising Stars (Fundación Cajasol), Territorios Sevilla, Festival de Jazz de Cicus y el Festival Nocturama.