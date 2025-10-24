Muere un trabajador de 48 años tras caer de su camión en Gilena (Sevilla)

Archivo - Una ambulancia de Emergencias Sanitarias del 061, en foto de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha muerto este viernes tras sufrir una caída de su camión en Gilena (Sevilla), según informa el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido en una empresa ubicada en el Camino de los Corrales, minutos después de las 15,00 horas, cuando un testigo ha llamado al centro de coordinación por un obrero que se había caído de su camión y que había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza.

Al lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Según fuentes sanitarias y de la Guardia Civil, la víctima, un varón de 48 años, ha fallecido en el lugar tras el siniestro laboral.

El 112 ha alertado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.