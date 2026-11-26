Doble atropello mortal en Sevilla capital - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido en un atropello registrado a primera hora de este jueves 26 de noviembre en la avenida de la Borbolla de Sevilla capital, han informado a Europa Press fuentes municipales.

La avenida de la Borbolla permanece cortada al tráfico y la Policía Local recomienda en sus redes sociales evitar la zona y utilizar vías alternativas para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Se trata del segundo atropello mortal en la capital hispalense en los últimos días tras el que costó la vida en la madrugada del pasado sábado 21 de noviembre en la avenida Cardenal Bueno Monreal a un joven natural de El Puerto de Santa María tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga.