(Foto de ARCHIVO) Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven natural de El Puerto de Santa María (Cádiz) atropellado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga en la madrugada de este sábado en la avenida Cardenal Bueno Monreal de Sevilla ha fallecido finalmente este lunes, 23 de noviembre, tras permanecer ingresado en un centro hospitalario de la ciudad hispalense, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La Policía Local aún busca a este vehículo, que continuó su marcha en sentido Juan Pablo II tras el incidente, que tuvo lugar sobre las 3,40 horas.

Se trata de un vehículo tipo Golf, Seat Arosa o similar, de color oscuro y con daños en el capó y luna delantera, según ha detallado la Policía Local a través de su cuenta oficial de 'X', Emergencias Sevilla.

Así, los agentes han solicitado colaboración ciudadana para poder localizar este vehículo fugado a causa de un atropello.