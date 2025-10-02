La Muestra de la Provincia de Sevilla reafirma su compromiso con el sector agroalimentario con un diseño renovado

Presentación del calendario de Ferias en el Patio de la Diputación para este cuatrimestre. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patio de la Diputación de la Sevilla vuelve a acoger, a partir del 18 de octubre y hasta el 21 de diciembre, una nueva edición de la Muestra de la Provincia, con formato al aire libre y casetas de madera, en la misma línea de las cuatro últimas ediciones, diseñadas con este modelo.

Así lo ha indicado el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez, que este jueves ha mantenido un encuentro para informar al respecto. Al acto han asistido representantes de organizaciones empresariales y sindicales, así como de entidades sectoriales vinculadas a los contenidos de las distintas ferias, informa en una nota de prensa.

Entre estos representantes, han acudido al encuentro el presidente de la CES, Miguel Rus; el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés; el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, el secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía, Pepe Galván; la secretaria general de AJE Sevilla, Sofía Salado, y el secretario general de Feicase, Federico de la Torre.

Rodríguez Hans ha destacado que el calendario de ferias de la Muestra de la Provincia 2025 tiene como eje central el sector agroalimentario y los productos amparados por la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', creada por la sociedad provincial. Con esta programación se busca ofrecer a los productores locales la oportunidad de darse a conocer y comercializar sus elaboraciones en un espacio privilegiado: la sede de la Diputación, en pleno centro de Sevilla.

Este enclave funciona como una plataforma estratégica que favorece las conexiones entre pymes, distribuidores y establecimientos hosteleros, además de contribuir a reforzar la cohesión territorial. Con un total de 41 casetas, cuatro más que en las pasadas ediciones, y una zona de dinamización más amplia y con diseño renovado, estas ferias, suponen "un excelente escaparate que da visibilidad y destaca la riqueza y variedad empresarial, cultural, gastronómica y artesanal de la provincia de Sevilla".

BALANCE DE LA MUESTRA DE 2024

Según el balance del pasado año, fueron 56.534 las personas que visitaron la pasada edición de la Muestra de la Provincia, un 22% más que el año anterior. Además fueron 93 las empresas participantes en un calendario de ferias, entre octubre y diciembre, en el que estuvieron representados cerca de medio centenar de municipios sevillanos.

Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, el calendario de la Muestra de la Provincia 2025, que arranca el próximo 18 de octubre, lo componen nueve ferias, siete de las cuales son de productos de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla' y están organizadas por Prodetur. A estas se suman una nueva edición de la Feria de Mujeres Empresarias, organizada por el Área de Cohesión Social e Igualdad; y la IV Feria Provincial de Cerámica Artesanal, organizada por el Área de Cultura y Ciudadanía.

El calendario de ferias del patio de la Diputación para este año comienza el 18 de octubre con la VIII Feria del Aperitivo y Cerveza Artesanal; le siguen de 25 al 26 de este mismo mes la feria de productos locales 'Sabores de la Provincia', y del 1 al 2 de noviembre, la XV Feria de los Vinos y Licores.

Del 7 al 9 de noviembre tendrá lugar la IV Feria Provincial de Cerámica Artesanal; del 14 al 16, la XIX Feria Provincial de Mujeres Empresarias, y del 22 al 23 de noviembre, la segunda edición de la XVII Feria Productos Locales 'Sabores de la Provincia'.

La X Feria del Pan, Aceite y Aceitunas comienza el 29 de noviembre, junto a la Feria de Productos ECO. Por último, la XVII Feria de Productos Locales 'Sabores de Navidad' arranca en una primera parte los días 13 y 14 de diciembre, y los días 20 y 21 tendrá continuación.