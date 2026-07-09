Una mujer de 59 años, tercera víctima mortal por un golpe de calor en Sevilla y la cuarta en Andalucía

Andalucía contabiliza ya cuatro fallecidos por golpe de calor. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha informado este jueves de un cuarto fallecido por golpe de calor en Andalucía desde el inicio de la temporada de altas temperaturas y el tercero ocurrido en la provincia de Sevilla. Se trata de una mujer de 59 años nacida en Rusia y residente en Sevilla desde 2014, que ha fallecido tras una exposición prolongada a altas temperaturas en la vía pública.

Por el momento, se desconoce la causa de la exposición y no se asocian antecedentes personales considerados factores de especial de riesgo contemplados en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026, según ha aclarado la Junta en una nota. Este mismo miércoles, la Junta confirmaba una tercera víctima mortal en Andalucía por un golpe de calor. Se trata de un trabajador de 48 años en Sevilla capital. En la provincia sevillana también ha fallecido una mujer de 71 años de Sanlúcar la Mayor; el primer muerto por golpe de calor fue un vecino de Almería de 68 años.

Desde el inicio de la temporada, según los últimos datos disponibles, se han registrado 1.081 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 747 se atendieron en atención primaria y 334 en atención hospitalaria. Se han registrado 18 casos de golpes de calor en la comunidad, todos requirieron ingreso hospitalario, diez aún permanecen ingresados, y cuatro han fallecido.

Para reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, como la que se ha declarado hasta hoy jueves 9 de julio en Andalucía, con especial atención a los colectivos más vulnerables, la Junta de Andalucía mantiene activo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026 desde el 15 de mayo al 30 de septiembre.

Su estrategia se basa en la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo por exceso de temperatura; la identificación de los grupos de población más vulnerables a los efectos del calor, y la coordinación con las distintas administraciones y entidades públicas y privadas competentes para identificar, seguir y atender a los grupos de riesgo, y para implementar medidas preventivas correspondientes en cada sector.

Las poblaciones dianas son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

También se pueden ver especialmente afectadas por el calor las personas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales (como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos) o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14 y las 19 horas.

Para afrontar las altas temperaturas, Sanidad recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación; tomar frutas y verduras, etc. A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol se recomienda moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de seis meses.

Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), las muertes observadas atribuibles a los efectos del calor (no necesariamente por golpe de calor) desde el inicio de la temporada en Andalucía son 171, mientras que en España ascienden a 1.556, siendo en su gran mayoría personas con patologías previas graves o crónicas, a las que se suman otros factores como la edad avanzada.