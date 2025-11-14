Los municipios sevillanos afectados por la DANA de otoño de 2024 podrán optar a 285 millones de ayudas del Gobierno

Archivo - Cauce del arroyo El Saladillo que amenaza con desbordarse, en Arahal, durante la Dana de 2024. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha anunciado este viernes una nueva línea de ayudas dotada con 285 millones de euros dirigida a los municipios afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, varios municipios de la provincia van a poder beneficiarse de estas ayudas para "paliar las pérdidas ocasionadas por las lluvias torrenciales". La línea de ayudas cuenta con una dotación de 285 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 y bajo el paraguas del objetivo específico 2.10.

En esta línea, Toscano ha destacado que el Gobierno aprobaba en el mes de octubre más de 260.000 euros en ayudas para los municipios de La Algaba, El Ronquillo, La Puebla de Cazalla, Lora del Río y La Campana (Sevilla). Estas ayudas, canalizada a través de la Diputación de Sevilla, estás destinadas para financiar las obras de reparación o restitución de infraestructuras.

"Esta nueva línea de financiación viene a continuar este esfuerzo inversor en los municipios para asegurar que la recuperación en el territorio no deje a nadie atrás", ha subrayado el subdelegado.