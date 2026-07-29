Muñoz afea al alcalde de Sevilla la paralización de ayudas a la creación cultural del ICAS, dotada con 540.000 euros

Foto de archivo del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha alertado que el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) mantiene "prácticamente paralizada" la principal convocatoria de ayudas a la creación cultural correspondiente en 2026, dotada con 540.000 euros.

Según ha informado la formación política en una nota de prensa, la última actuación publicada corresponde al trámite de subsanación del pasado 14 de mayo y "más de dos meses después, continúa sin resolución provisional".

De esta manera, Muñoz ha señalado, que se trata de la convocatoria "de mayor cuantía y de la que afecta a un mayor número de artistas, compañías, creadores y profesionales independientes", sector al que ha considerado como "el más precario y el que más necesita certezas".

Asimismo, tres de las principales convocatorias competitivas del ICAS para este ejercicio como la destinada al fomento de la lectura, la producción editorial y la promoción internacional de las editoriales sevillanas, dotadas con 206.000 euros, alcanzaron la resolución definitiva el 16 de julio. Al mismo tiempo, la convocatoria para espacios escénicos y musicales, peñas flamencas y galerías de arte, con 330.000 euros, obtuvo resolución definitiva el 28 de julio.

No obstante, los 540.000 euros destinados a la creación contemporánea "siguen sin resolución provisional", una cantidad que representa la mitad del importe conjunto de estas tres líneas, que suman 1.076.000 euros.

A su vez, Muñoz ha rechazado que el volumen de solicitudes "pueda utilizarse como justificación para este retraso". "Que se hayan presentado muchos proyectos demuestra que existe un sector cultural vivo y necesitado de apoyo", ha añadido, a la vez que ha afirmado que "no es una excusa para la paralización, sino una razón más para que el ICAS disponga de los medios humanos y administrativos necesarios para resolver las convocatorias con agilidad".

Por otro lado, el representante socialista ha apuntado que el Gobierno municipal "justificó" la ausencia de convocatorias durante 2025 y asegura que el nuevo modelo de ayudas permitiría ganar eficacia, incrementar los fondos y adelantar parte de las cantidades concedidas. De esta forma, "nos vendieron que el vacío de 2025 serviría para ser más ágiles en 2026 y llegamos a finales de julio con la principal línea de fomento de la creación cultural todavía atascada en un trámite iniciado en mayo", ha indicado.

Además, para Muñoz el retraso puede tener "consecuencias directas" sobre la viabilidad y la calidad de los proyectos, así pues, una resolución en agosto o septiembre dejaría un margen "muy reducido" para contratar personal, reservar espacios, producir actividades, desarrollar festivales y justificar gastos antes de que finalice el año.

Por ende, ha advertido que muchos profesionales están "adelantando dinero y trabajando sin saber si recibirán la ayuda o retrasando decisiones esenciales para sus proyectos". "El Ayuntamiento está trasladando toda su incapacidad administrativa a la parte más débil del sector cultural", ha criticado.

En esa línea, el representante socialista ha reclamado al alcalde, José Luis Sanz, que refuerce de "manera inmediata" los medios del ICAS, publique la resolución provisional y establezca un calendario público que garantice que las ayudas puedan ejecutarse en "condiciones razonables".