Muñoz afronta su candidatura a la Alcaldía con el objetivo de "recuperar Sevilla" y "el derecho a vivir" en sus barrios

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en atención a medios. Imagen de archivo. - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Sevilla y exalcalde, Antonio Muñoz, ha asegurado este lunes que afronta "una nueva etapa" con el objetivo de poner su experiencia y el conocimiento acumulado durante los últimos tres años al servicio de un proyecto para "recuperar Sevilla y conseguir una ciudad mejor para todos los sevillanos". "Quiero recuperar Sevilla para los sevillanos, y eso significa, ante todo, recuperar el derecho a vivir en tu barrio y en tu ciudad", ha manifestado.

"Mi mirada está puesta en Sevilla, si cabe más que nunca. Y no voy a desviar en ningún momento el foco porque ése es mi objetivo", ha afirmado Muñoz en una nota después de que el PSOE-A haya proclamado provisionalmente su candidatura como cabeza de lista para las elecciones municipales de 2027.

La proclamación se ha producido este lunes durante la Comisión Regional de Ética del PSOE-A, una vez concluido el plazo de presentación de precandidaturas para las primarias municipales y autonómicas de 2027. Junto a Muñoz, el partido ha proclamado provisionalmente a otros siete candidatos de distintos municipios de la provincia de Sevilla.

El portavoz socialista ha agradecido la confianza de sus compañeros de partido, después del apoyo unánime recibido de las once agrupaciones socialistas de la capital. Según ha señalado, estos tres años le han permitido continuar recorriendo los barrios de Sevilla, escuchar a sus vecinos y conocer "aún mejor" sus problemas y necesidades.

"He seguido escuchando, aprendiendo y recorriendo sus calles. Conozco mejor sus problemas, tengo claro qué debemos corregir y también la ciudad que quiero construir: que recupere su esencia, su alegría y la dignidad de sus barrios", ha manifestado.

"Afronto esta carrera hacia la Alcaldía con ilusión, experiencia y muchas ganas de trabajar", ha declarado, haciendo hincapié en que quiere "una Sevilla que funcione de verdad, que cuide sus barrios y a su gente, que genere oportunidades y que permita vivir en ella sin tener que renunciar a tu barrio o marcharte de tu ciudad", ha señalado Muñoz.

El candidato socialista ha defendido un proyecto basado en una visión de Sevilla "ambiciosa, moderna y abierta", pero que preserve su identidad y "no deje a nadie atrás". "No quiero ser el alcalde de unos pocos barrios. Quiero ser el alcalde de toda Sevilla, porque una ciudad no puede avanzar si hay zonas que progresan mientras otras sienten que se quedan atrás", ha afirmado.

En este sentido, ha contrapuesto la proyección exterior de la ciudad con los problemas cotidianos que, según ha indicado, trasladan los vecinos. "Sevilla está cansada de que la vendan como una ciudad de postal mientras demasiados barrios están sucios, abandonados o sienten que nadie los escucha. Quiero ser el alcalde de la Sevilla real, no de la Sevilla del escaparate", ha manifestado.

Asimismo, ha situado la planificación como una de las claves de su proyecto para la ciudad. "Transformar Sevilla no es ponerla patas arriba. Una ciudad se transforma planificando, coordinando las actuaciones y anticipándose a los problemas. No podemos dejar cuestiones importantes abiertas a la improvisación, porque la improvisación es hoy uno de los grandes males que está sufriendo Sevilla", ha señalado.

Muñoz afronta así su candidatura a la Alcaldía con "ilusión, experiencia y muchas ganas de trabajar" y con el objetivo, ha asegurado, de "recuperar la mejor versión de Sevilla" desde un proyecto para el conjunto de la ciudad.