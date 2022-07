Muñoz califica de "injustificables e insostenibles" los continuos cortes de luz en Sevilla

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, se ha mostrado muy crítico este miércoles con los cortes de luz que se están produciendo en distintos puntos de la ciudad en los últimos días. En este sentido, el regidor ha calificado de "insostenible e injustificable" el hecho de que tengan lugar esas interrupciones en el suministro "en pleno siglo XXI", cuando "estamos hablando de avances tecnológicos y de ampliar sistemas de eficiencia energética".

"No se entiende que en Sevilla haya tantos cortes de luz con las temperaturas que estamos padeciendo, que provoca que no se pueda vivir en los domicilios". Por ese motivo, "le he exigido a Endesa que ponga punto y final a esta situación", ha afirmado en declaraciones a los medios tras el acto de presentación del proyecto de rehabilitación de las cubiertas de la Iglesia de la Anunciación.

El alcalde ha recordado que desde el Ayuntamiento han cedido terrenos en cada uno de los distritos de la ciudad, "como había pedido la compañía", para que puedan instalar en ellos unos transformadores de mayor potencia "y evitar que con altas temperatuas y oleadas de frío, donde consumimos en todos los edificios más electricidad, se produzcan esos cortes".

En opinión de Muñiz, "si esa es la solución, que se pongan manos a la obra ya porque tienen la cesión de los espacios; lo que tienen que hacer es acelerar la construccion de esos transformadores", ha concluido.