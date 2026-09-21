Muñoz se compromete a revisar la ordenanza de espacios públicos para limitar usos como el de Escaparate en Sevilla

Preparativos para la cena de los Premios Escaparate, organizada por la Revista Escaparate en la Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Catedral de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado al alcalde, José Luis Sanz, que dé explicaciones sobre la autorización de la cena privada celebrada en la plaza Virgen de los Reyes por la Revista Escaparate y ha anunciado que, si vuelve a ser alcalde, revisará la ordenanza de ocupación del espacio público para reforzar la protección de las plazas y calles de Sevilla.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el PSOE ha solicitado formalmente el expediente completo para conocer las autorizaciones, informes y condiciones en las que se permitió la ocupación de la plaza, ya que a propia ordenanza establece expresamente en su artículo 11 la prohibición de ocupar Virgen de los Reyes y la plaza del Triunfo para los eventos y actividades regulados por ella.

Para el candidato socialista, lo sucedido ha trascendido la celebración de una cena concreta y "abre un debate sobre los límites al uso privado del espacio público". "Esto va mucho más allá de una cena. Hablamos de qué modelo queremos para Sevilla y de dónde ponemos el límite al uso privado de nuestras plazas. El espacio público pertenece a todos y debe seguir siendo para todos. Sevilla no puede estar en venta", ha señalado.

Ante esta situación, Muñoz ha anunciado que revisará la ordenanza municipal que regula la ocupación del espacio público si vuelve a la alcaldía "para reforzar la protección de nuestras plazas y calles, poner límites claros a su utilización privada y garantizar que el interés general esté siempre por delante". "Quiero que los sevillanos recuperen su ciudad y que el espacio público vuelva a ser, ante todo, de los sevillanos", ha añadido.

Asimismo, ha afeado que el alcalde no haya dado explicaciones de lo sucedido cuatro días después. "¿Quién autorizó una cena privada en Virgen de los Reyes, con qué informes y bajo qué cobertura si la ordenanza prohíbe expresamente la ocupación de esta plaza para los eventos y actividades que regula?", ha preguntado.