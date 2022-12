Muñoz confía en que los sevillanos voten en las municipales de 2023 "la gestión y la ilusión que pueda generar"

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha mostrado confiado este martes en que los sevillanos acudan a las urnas el próximo mes de mayo de 2023 con la intención de votar "la gestión y la ilusión que yo pueda generar". "Ya llegará el momento de votar" pensando en clave nacional, ha apostillado, al tiempo que ha asegurado que "no voy a contribuir a ese ruido de la política nacional".

Así se ha manifestado el primer edil hispalense en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press en la que Muñoz ha lamentado que hay "demasiado ruido en la política nacional". Preguntado sobre si el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participará en la campaña electoral de las municipales en Sevilla, el primer edil y candidato socialista a la Alcaldía ha señalado que "estoy seguro de que vendrá a Sevilla" como a otras capitales andaluzas.

En relación a los retos que afronta la ciudad, y en concreto a los últimos episodios en los que se han visto involucrados pandillas de menores --caso de Halloween y este pasado fin de semana del 10 de diciembre--, Antonio Muñoz ha sostenido que "cualquier hecho" de esta naturaleza "me preocupa, pero no podemos calificar a Sevilla de ciudad insegura". En esta línea, ha reiterado que "no hay más inseguridad que en otras ciudades de España del mismo tamaño ni tampoco si se compara con periodos normales", como los últimos años previos a la pandemia --2018 y 2019--.

"Claro que hay incidentes", ha apuntado el alcalde, que ha recordado que desde el Ayuntamiento "cubrimos al máximo las vacantes en la Policía Local", y que hace tan solo unos meses se ha inaugurado la comisaría de la Policía Nacional en el Polígono Sur, uno de los barrios con los índices de delincuencia más elevados. Por último, ha confiado en que los "acuerdos" con el Gobierno para las comisarías de Nervión y Bermejales se materialicen en los próximos meses.