Muñoz (PSOE) afea el "fracaso" con los toldos de Sevilla: "Llegamos a agosto con menos sombra y más improvisación"

Archivo - El candidato al Senado por Sevilla por PSOE, Antonio Muñoz. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha calificado de "fracaso sonrojante" la gestión del Gobierno municipal encabezado por José Luis Sanz sobre la instalación de los toldos, después de que haya llegado al mes de agosto con el entoldado pendiente en el puente de San Telmo, la Avenida de la Constitución y con ausencias en distintas calles comerciales.

Según ha detallado la formación socialista en una nota de prensa, la última novedad ha sido que el proyecto de San Telmo no estará operativo este año, al igual que el de la Avenida de la Constitución.

En este sentido, Muñoz ha señalado que los trabajos en el puente incorporan ahora una nueva estructura para sostener los toldos, pese a que la actuación, iniciada en enero con un presupuesto superior a 1,1 millones de euros, debía haber concluido en mayo. "Después de dos años ha sido incapaz de instalarlos en la Avenida de la Constitución y mantiene atascado el proyecto del puente de San Telmo a pesar de todas sus promesas", ha afirmado.

Al hilo, ha criticado que este proyecto provoca perjuicio a los peatones al limitar el tránsito por dicho lugar a una sola acera y sin sombra. Por otro lado, ha indicado que la administración local ha rescindido el contrato de los toldos de la Avenida de la Constitución, cuyo montaje el pasado año llegó a finales de agosto, con un coste de alrededor de 300.000 euros y fue cuestionado por su "escasa utilidad para los peatones".

Asimismo, el socialista ha lamentado la ausencia de elementos de sombra en la Plaza del Pan, Alfonso XII y Córdoba, así como una menor cobertura en Tetuán y deficiencias en José Gestoso y San Eloy. "Sevilla soporta las temperaturas de 2026 mientras sus proyectos se aplazan hasta 2027", ha añadido.