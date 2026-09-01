Muñoz (PSOE) muestra solidaridad con Ceuta y justifica su ausencia en la manifestación por la "confrontación política"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en una atención a medios. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Sevilla, Antonio Muñoz, ha defendido este martes su decisión de no asistir a la manifestación convocada en apoyo a Ceuta dado que, a su juicio, responde a la búsqueda de cierta "confrontación" política, por lo que en su lugar ha optado por "escuchar a los ceutíes" y mostrar su "apoyo y solidaridad" a la ciudadanía.

No obstante, ha expresado que Ceuta y sus ciudadanos tienen "derecho a recuperar la seguridad y la normalidad", aunque se debe "responder con firmeza a la situación" sin renunciar "a los valores que representa la izquierda", tal y como ha subrayado el conjunto político en una nota de prensa.

Ello, según ha destacado, implica "hacer compatible la seguridad con la humanidad y el orden con la libertad", lo que requiere "cumplir la ley, defender una inmigración ordenada y garantizar los derechos humanos".

Para el portavoz socialista, "ni podemos negar los problemas ni utilizar el miedo". Por eso, ha rechazado que la situación de Ceuta "termine convirtiéndose en una nueva batalla política entre partidos". "Seguridad y derechos humanos no son incompatibles", ha insistido.