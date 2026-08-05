Muñoz (PSOE) señala que Sanz votó en contra de la tasa turística para Sevilla en 2023: "Cambia de opinión muy rápido"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, interviene en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad del Ayuntamiento de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado que el alcalde, José Luis Sanz, votó en contra de una moción presentada para instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a habilitar el marco legal necesario para que Sevilla pudiera implantar una tasa turística de carácter finalista en diciembre de 2023 y "hoy se despacha diciendo que está a favor".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Muñoz ha reaccionado así a las declaraciones de Sanz en una entrevista a Europa Press, en las que ha anunciado que pedirá una reunión con el consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira para solicitarle la misma para Sevilla. "Cambia de opinión muy rápido, pero gestionar no es lo suyo", ha afeado Muñoz.

En esta línea, el portavoz socialista ha calificado de "contradicción" la postura mostrada por el primer edil, y ha lamentado que tras tres años de gobierno y a pesar de considerarse "totalmente partidario", siga "sin una propuesta municipal al respecto". "Tras tres años de mandato, sigue sin hacer absolutamente nada", ha añadido.

Asimismo, ha reivindicado que tanto en su época como delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, abrió públicamente este debate, manteniendo la posición como alcalde, en 2022, momento en el que Muñoz impulsó un proceso de diálogo con el sector turístico, las asociaciones empresariales y las distintas administraciones para estudiar un modelo de tasa turística adaptado a Sevilla y basado en el consenso.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista volverá a plantear la apertura de una mesa de trabajo con la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, el sector turístico, los agentes económicos y sociales y el resto de grupos políticos para consensuar un modelo de tasa turística adaptado a Sevilla.