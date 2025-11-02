El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge la talla restaurada del siglo XVII de San Juan Bautista

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, junto a la talla restaurada de San Juan Bautista del siglo XVII. - ALCALÁ DE GUADAÍRA

La talla del XVII de San Juan Bautista se une a las obras restauradas gracias a la subvención municipal para la conservación del patrimonio SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Alcalá de Guadaíra ha acogido en su Sala de Arte Religioso una talla de San Juan Bautista del siglo XVII restaurada dentro del Ciclo de Conservación Preventiva, una iniciativa impulsada por la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos en colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha explicado que "con esta restauración, Alcalá gana otra pieza excepcional de su patrimonio que ahora pueden ser conocidas y disfrutadas por todos", ha señalado Rivas, agradeciendo "el trabajo riguroso y apasionado del equipo que ha hecho posible devolverles su aspecto original".

El objetivo ha continuado diciendo es que "es poder ir exponiendo todas las obras y sacar a la luz nuevos elementos patrimoniales de la ciudad". La talla de San Juan Bautista del S XVII que coronaba el altar mayor de la Parroquia de Santiago, ha sido restaurada en el taller alcalareño de Carmen Palacios y María José Cordero, tal y como ha señalado el Gobierno municipal.

El delegado ha resaltado que "se trata de una obra en la no se apreciaba ni su tamaño, ni la riqueza, ni los detalles, y que gracias al trabajo de Carmen y de María José precisamente se aprecian perfectamente".

La intervención ha consistido en la reposición, no solamente de muchas partes de la misma sino que también ha sido necesaria reforzarla para que pudiera mantener la estabilidad, ha informado, al tiempo que ha añadido que "todo esto es inapreciable gracias al cuidado trabajo de restauración realizado".

El programa complementa las ayudas municipales para la recuperación de bienes muebles de interés patrimonial y tiene "un claro propósito divulgativo", que es "acercar a la ciudadanía el valor de conservar para evitar restaurar, difundiendo la importancia de la conservación preventiva en el patrimonio histórico local".

Esta nueva pieza se suma a las otras dos, -una Virgen María del siglo XVI y un Santo Cristo Crucificado perteneciente a la Hermandad de la Virgen del Águila Coronada- que fueron presentadas hace unos días. El delegado ha destacado además "el compromiso compartido entre las instituciones y las hermandades para preservar y difundir el patrimonio religioso como parte esencial de nuestra identidad colectiva" ha finalizado.