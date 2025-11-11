El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cumple dos décadas con una agenda llena de actividades para todos los públicos

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cumple este martes dos décadas de historia. Ante esta efeméride, el Ayuntamiento de la localidad ha organizado una agenda con exposiciones, actividades infantiles y espectáculos.

Según una nota remitida por el Consistorio, el acto oficial de conmemoración se celebrará este martes por la noche con la presencia de contará con la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, los tenientes de alcaldesa Christopher Rivas y Ángeles Ballesteros, la delegada de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Ortiz, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, la directora del Museo ABC de Madrid, Inmaculada Corcho, la directora del museo de Bellas Artes de Sevilla, Valme Muñoz, el director del ABC Sevilla, Alberto García, el Decano de la facultad de Bellas Artes de Sevilla, Daniel Bilbao y el escritor Juan Lamillar.

Con este motivo, se ha diseñado una imagen obra del artista Javier Hermida. Rivas ha destacado que el nuevo diseño "tiene como parte central al público, que al fin y al cabo, son los grandes protagonistas de una institución cultural en la que se comparten experiencias como es nuestro Museo". "Este aniversario se va a celebrar con mucha ilusión, con una programación extensa, y con una imagen especial, que nos habla de historia, de modernidad, raíces y de futuro", ha destacado.

En paralelo, se celebrará un amplio programa de actividades complementarias que comienzan este martes con la inauguración de una exposición con motivo del centenario de Manuel García Rodríguez en la colección Blanco y Negro.

Los próximos sábados de este mes de noviembre, los días 15, 22 y 29, y el 6 de diciembre, en la explanada del Museo tendrán lugar diferentes actividades familiares dirigidas a los más pequeños. Cuentos, títeres y actividades musicales vinculadas a la cultura, a la literatura tradicional y, por supuesto, relacionadas tanto con la historia y como con el propio Museo.

Por otra parte, el día 15 de noviembre, en el contexto de este aniversario, y como celebración previa al Día Internacional del Flamenco que se celebra cada 16 de noviembre, en el Parque Centro se realizará una actividad de la mano de las Hermanas Villaú, un Flashmob.

El 19 de noviembre será el turno de 'El Gran Final'. Un espectáculo centrado en el circo tradicional y en el que se homenajea al oficio del payaso a través del humor y de la expresión. Es una tragicomedia creada por la compañía Bucraá Circus que combina teatro gestual y clown contemporáneo. Esta obra narra el reencuentro de dos payasos que, tras ser separados por una guerra civil, deciden concluir la función que quedó interrumpida décadas atrás. Esta obra ha sido reconocida con premios como el Mejor Espectáculo de Panorama Circada 2019, el Premio Zirkòlika al Mejor Espectáculo de Payasos y recomendado por la Red Española de Teatros.

A toda esta programación de espectáculos se sumará una nueva exposición de la iniciativa 'Museo al encuentro'. Una exposición itinerante centrada en los 20 años del Museo y en alguna de las obras que han formado parte de las muestras más relevantes que durante estos 20 años han pasado por el Museo.