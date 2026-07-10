El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) inaugura una exposición artística con "más de 50 miradas" sobre sus paisajes

El delegado de Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, y visitantes del Museo de Alcalá contemplan un paisaje de la exposición 'El paisaje. Miradas contemporáneas' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 10 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la inauguración de la muestra colectiva 'El Paisaje. Miradas Contemporáneas', una exposición colectiva de pintura y escultura formada por 31 artistas que han representado lenguajes y sensibilidades "muy diferentes" sobre el paisaje alcalareño.

El visitante podrá encontrar, según ha detallado el Ayuntamiento de Alcalá en una nota de prensa, "más de 50 miradas" con técnicas, formatos y estilos "muy diferentes" en una continuidad contemporánea a la exposición permanente 'Tiempo de Paisajes', que se encuentra en la planta baja del Museo de Alcalá.

El acto de inauguración ha contado con la asistencia del delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, la delegada portavoz del Gobierno, Ángeles Ballesteros, y la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, además de los artistas participantes en la muestra y "un gran número" de asistentes.

Durante el evento, Rivas ha subrayado que el género de paisajes ha sido una "constante en la historia y el presente de Alcalá". Desde que el río Guadaíra comenzó a ser material de inspiración para los pintores de finales del siglo XIX, los cuadros paisajísticos de la localidad se han convertido en "seña de identidad".

Asimismo, el delegado ha invitado a todos los vecinos de la ciudad y a visitantes a acercarse hasta el Museo y vivir la experiencia. La exposición se podrá visitar hasta el día 21 de septiembre, en el horario habitual del museo.

La muestra ha contado con la participación de los artistas Rogério Abreu, Pepe Barroso, Guillermo Bermudo, Daniel Bilbao, Javier Buzón, Rocío Cano, Santiago Castillo, Rafael Cerdá, Carmen Chofre, Joaquín Delgado, Cristina Díaz, Manuel Domínguez Guerra, Antonio Dorado, Luis Manuel Fernández, Jorge Gallego, Juan José Gómez de la Torre, Joaquín González López, Joaquín González Quino, Javier Hermida, Rafa López, David López Panea, Francisco Martín Barea, José Luis Mauri, Javier Montes García, Ramón David Morales, Javier Pérez Begines, José Manuel Pérez Tapias, Antonio Polo, Wenceslao Robles, Claudio Sánchez 'Claudibujarte' y David Sancho.