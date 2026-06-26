El Museo de Alcalá (Sevilla) duplicará su espacio y tendrá nuevos accesos que unirán los dos edificios

La alcaldesa de Alcalá ofrece detalles del proyecto de ampliación del Museo de la Ciudad - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, junto con el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, y los arquitectos responsables, Esther López y Miguel Hernández, han presentado el proyecto de ampliación del Museo, que permitirá duplicar el espacio expositivo de este recinto referente cultural en la ciudad "que crecerá en excelencia a nivel no sólo local sino también a nivel andaluz".

Ana Isabel Jiménez ha explicado que "se trata de una ampliación necesaria y conveniente, ya que en el aspecto material, se ha realizado un proyecto muy trabajado, muy interesante y que resuelve una operación constructiva complicada", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata de adecuar un edificio antiguo, de ganar espacio, de comunicar ambos inmuebles y de integrar el conjunto en el ámbito urbano. Tras un análisis pormenorizado de las necesidades actuales y futuras de la mano de especialistas y técnicos municipales, y en colaboración con las delegaciones de Hábitat Urbano y Medioambiente con el propio Museo, se fijaron las características que este nuevo proyecto cumple especialmente en materia de accesibilidad, metros cuadrados, flujos de visitantes y ordenación de los espacios, "con el objetivo de que respondamos a las necesidades actuales y sobre todo futuras del Museo de Alcalá".

Según el responsable de Cultura, Patrimonio y Museos, el proyecto de ampliación plantea "unos objetivos más amplios, unas necesidades mayores y una ampliación más ambiciosa que impulsará la ciudad en clave cultural, patrimonial y turística con un Museo a la altura de nuestra historia, nuestro patrimonio y de nuestro futuro. No se trata de sumar metros cuadrados, ampliamos buscando un museo mejor".

La ampliación contempla la recuperación de la nave existente en la Plaza de la Almazara, y que permitirá generar una fachada y un nuevo acceso al Museo. En este edificio industrial se crearán tres niveles diferentes para albergar la exposición pictórica en dos de ellas y un espacio para exposiciones temporales.