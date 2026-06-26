El Museo de Alcalá (Sevilla) duplicará su espacio y tendrá nuevos accesos que unirán los dos edificios

La alcaldesa de Alcalá ofrece detalles del proyecto de ampliación del Museo de la Ciudad
La alcaldesa de Alcalá ofrece detalles del proyecto de ampliación del Museo de la Ciudad - AYTO.DE ALCALÁ
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 26 junio 2026 17:40
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ALCALÁ (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, junto con el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, y los arquitectos responsables, Esther López y Miguel Hernández, han presentado el proyecto de ampliación del Museo, que permitirá duplicar el espacio expositivo de este recinto referente cultural en la ciudad "que crecerá en excelencia a nivel no sólo local sino también a nivel andaluz".

Ana Isabel Jiménez ha explicado que "se trata de una ampliación necesaria y conveniente, ya que en el aspecto material, se ha realizado un proyecto muy trabajado, muy interesante y que resuelve una operación constructiva complicada", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata de adecuar un edificio antiguo, de ganar espacio, de comunicar ambos inmuebles y de integrar el conjunto en el ámbito urbano. Tras un análisis pormenorizado de las necesidades actuales y futuras de la mano de especialistas y técnicos municipales, y en colaboración con las delegaciones de Hábitat Urbano y Medioambiente con el propio Museo, se fijaron las características que este nuevo proyecto cumple especialmente en materia de accesibilidad, metros cuadrados, flujos de visitantes y ordenación de los espacios, "con el objetivo de que respondamos a las necesidades actuales y sobre todo futuras del Museo de Alcalá".

Según el responsable de Cultura, Patrimonio y Museos, el proyecto de ampliación plantea "unos objetivos más amplios, unas necesidades mayores y una ampliación más ambiciosa que impulsará la ciudad en clave cultural, patrimonial y turística con un Museo a la altura de nuestra historia, nuestro patrimonio y de nuestro futuro. No se trata de sumar metros cuadrados, ampliamos buscando un museo mejor".

La ampliación contempla la recuperación de la nave existente en la Plaza de la Almazara, y que permitirá generar una fachada y un nuevo acceso al Museo. En este edificio industrial se crearán tres niveles diferentes para albergar la exposición pictórica en dos de ellas y un espacio para exposiciones temporales.

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