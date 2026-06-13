El Museo de Estepa (Sevilla) rinde un homenaje fotográfico a las mantecaderas: "el alma de una industria"

Exposición sobre las mantecaderas de Estepa, sobre su historia y el legado, que acoge el Museo Padre Martín Recio - AYTO.DE ESTEPA

ESTEPA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Museo Padre Martín Recio de Estepa (Sevilla) alberga la exposición 'Las mantecaeras: historia y legado', un proyecto fotográfico del estepeño Jaime Rodríguez Fernández que rinde homenaje a las mujeres que "han sido y continúan siendo parte esencial" de la industria del mantecado y el polvorón en esta localidad.

Se trata de un recorrido visual por "la memoria y la identidad" de Estepa a través de 40 fotografías que ofrecen "una mirada cercana y profundamente humana" a las mantecaderas, mujeres cuya dedicación ha contribuido durante generaciones al desarrollo de uno de los sectores económicos más representativos del municipio.

Mediante retratos y escenas cargadas de emoción, Jaime Rodríguez construye un "relato visual" sobre la memoria, la tradición y el legado de quienes han hecho posible que estos productos artesanales se conviertan en una "referencia reconocida dentro y fuera de Andalucía", como señalan, precisamente, desde el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Mantecados y Polvorones de Estepa.

La delegada de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, Ascensión Castillo, presente en el acto de inauguración, que ha tenido lugar esta semana, ha destacado el carácter "profundamente humano" de la muestra, realizada "a corazón abierto", capaz de reflejar no solo el trabajo que existe detrás de cada campaña, "sino también el esfuerzo, el compromiso y el cariño con el que estas mujeres desempeñan su labor".

De su lado, el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández, ha remarcado la importancia de las mujeres dentro del sector. Para ello ha esgrimido que actualmente representan cerca del 80% de las plantillas de las industrias amparadas. Asimismo, ha recordado que las empresas ya se encuentran inmersas en los preparativos de una nueva campaña de producción, motivo por el que se ha querido inaugurar la muestra en estas fechas, facilitando que las propias protagonistas puedan visitarla antes de incorporarse nuevamente a su actividad en las fábricas.

UN LEGADO ITINERANTE

Más allá de su valor artístico, la exposición nace con la vocación de preservar y difundir una parte fundamental del patrimonio social e industrial de Estepa, reivindicando el papel de las mujeres en la construcción de una de las señas de identidad más reconocibles del municipio.

De este modo, desde la IGP Mantecados y Polvorones de Estepa ya se ha avanzado la intención de convertir la muestra en una exposición itinerante para que pueda seguir acercando esta realidad a nuevos espacios y públicos.

La muestra, que mantendrá abierta sus puertas del 8 al 30 de junio, de martes a domingo, de 9,30 a 14,00 horas y de 15,30 a 18,00 horas, ha sido inaugurada por el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, y el presidente del citado Consejo Regulador, junto a representantes municipales, industrias amparadas, familiares y numerosas protagonistas de la exposición.