Música y cócteles se dan la mano en Icónica Sevilla en una "experiencia única" con presencia de influencers

Influencers reunidos en torno al popular coctel italiano en una "experiencia única" dentro del Icónica Sevilla Fest, en la ría de la Plaza de España
Influencers reunidos en torno al popular coctel italiano en una "experiencia única" dentro del Icónica Sevilla Fest, en la ría de la Plaza de España - APEROL
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 2 julio 2026 15:35
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SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha reunido a reconocidos influencers como Sophie Gray, Carlos Montoya, María García, Manu Román y Bea González, entre otros, en una jornada marcada por la música y "el ambiente más vibrante" de Sevilla. La experiencia ha tenido, además, un momento especial en el emblemático Kiosko 29 de la Plaza de España, donde Aperol Spritz ha congregado a los asistentes en torno a un aperitivo durante la 'golden hour'.

En la edición 2026 de este festival, ya consolidado en los meses estivales, con artistas internacionales y nacionales de primer nivel, aterriza por primera vez esta marca del famoso cóctel italiano de aperitivo, con una propuesta pensada para disfrutar, compartir momentos entre amigos y celebrar "el espíritu del verano con esta refrescante bebida", como se señala en un comunicado.

Aperol, que se ha popularizado en "tardes de terraceo", se traslada ahora a los grandes escenarios del verano; en concreto, a los festivales donde la música en directo, el ambiente social y la energía compartida se convierten en "los verdaderos protagonistas" y citas "donde nacen las mejores vibes", tales como el Primavera Sound de Barcelona y el Mad Cool de Madrid.

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