El musical 'Dirty Dancing' regresa a Sevilla con tres funciones en enero que dan inicio a su gira nacional

Publicado 17/12/2019 15:29:36 CET

Se representará el 10, 11 y 12 de enero con un elenco nuevo y ya se ha iniciado la venta de entradas a través de www.fibestickets.es

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Dirty Dancing', la versión teatral del gran clásico del cine de la década de los 80, regresará de nuevo a las tablas del teatro, tras su exitosa gira en la primera temporada (2016-2018). El musical, que dio el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Bellone y está producido por Letsgo, volverá con un nuevo elenco al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, desde el 10 hasta el día 12 de enero, donde arranca su nueva gira nacional. La venta de entradas se inició este lunes.

"Existe una colaboración ya estrecha entre Letsgo y Fibes para atraer a Sevilla estos eventos culturales. Fibes se ha consolidado en el calendario nacional de musicales, al demostrar sobradamente que tiene excelentes instalaciones y gran capacidad de organización", ha comentado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.

Por aclamación popular, según un comunicado, este espectáculo musical volverá a los escenarios tras su exitoso recorrido durante la pasada temporada que culminó en 2018 con récord de cifras. 'Dirty Dancing' llevó a cabo cerca de 700 representaciones y disfrutaron del show más de 600.000 personas en España. Fibes será utilizado en los días previos a las funciones para ultimar los detalles de la nueva representación, que después irá a otras ciudades españolas.

La propia autora del film, Eleanor Bergstein, ha sido la responsable de la adaptación teatral del musical. La película reinventó el género del baile con un nuevo estilo y una increíble historia que consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine en 1987, siendo galardonada con diversos premios entre los que destaca el Óscar a la Mejor Canción Original por (I've Had) 'The Time of My Life'.

Su puesta en escena en el teatro mantiene la esencia original de la película y ha permitido a la autora añadir más escenas, que permiten entender mejor el entorno sociocultural de la época, y canciones que habían quedado fuera de la banda sonora original.

Antes de su llegada a España en 2016, el musical se estrenó con un gran éxito en el Teatro Royal de Sydney, Australia, convirtiéndose en un fenómeno mundial con producciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, donde ha batido récords de taquilla en el West End de Londres.

En su gira por España el show cuenta con música en vivo, siendo sin lugar a dudas una de los protagonistas, ya que se vuelve cómplice de los personajes y crea una provocadora atmósfera que cada noche hace vibrar al público. En el espectáculo se puede disfrutar, asimismo, de la versión original de las fantásticas y memorables canciones de la película, entre las que destacan 'Hungry Eyes', ¡'Hey! Baby', 'Do you Love Me?' y la galardonada con el Oscar (I've Had) 'The Time of My Life'.

Próximamente la productora Letsgo comunicará el elenco que protagonizará este espectáculo y las nuevas ciudades de la gira.

SINOPSIS

En el verano de 1963, la vida de la joven Frances 'Baby' Houseman está a punto de cambiar. Estando de vacaciones junto con sus padres y su hermana mayor en el lujoso hotel Kellerman's en las Catskill Mountains de Nueva York, 'Baby' descubre accidentalmente una desenfrenada fiesta llena de música y baile en el área de empleados.

Fascinada por los provocativos pasos de baile y los hipnóticos ritmos musicales, no podrá evitar lanzarse a este mundo, sobre todo tras conocer a Johnny Castle, el instructor de baile del hotel. 'Baby' se convertirá en su compañera de baile tanto en el escenario como fuera de él: dos jóvenes espíritus que se unirán en lo que será el más desafiante verano de sus vidas.